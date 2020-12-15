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Назван способ предотвратить особый вид смертельного рака 

Даня Виттиг 2 часа назад
Назван способ предотвратить особый смертоносный рак
Фото: depositphotos.com
Канадские дерматологи посоветовали всем, кто проводит много времени на солнце, использовать солнцезащитные кремы. Это поможет предотвратить развитие меланомы — агрессивного типа рака кожи, который быстро образует метастазы. Об этом сообщает Canadian Medical Association Journal.
Большинство заболеваний кожи развивается из-за пребывания на солнце. Кремы с отметкой SPF30 снижают риск развития рака, блокируя вредное ультрафиолетовое излучение с помощью химических фильтров. Исследование подтвердило этот факт, а также ученые выяснили, что SPF-кремы предотвращают старение.
Однако специалисты не рекомендуют наносить кремы на тело младенцев до шести месяцев. Кроме того, они могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду, поэтому важно использовать и другие средства защиты: носить шляпы и стараться держаться тени.
Ранее "Рамблер" сообщал о серьезных симптомах кожных заболеваний.
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