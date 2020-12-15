Назван способ предотвратить особый смертоносный рак

Канадские дерматологи посоветовали всем, кто проводит много времени на солнце, использовать солнцезащитные кремы. Это поможет предотвратить развитие меланомы — агрессивного типа рака кожи, который быстро образует метастазы. Об этом сообщает Canadian Medical Association Journal.

Большинство заболеваний кожи развивается из-за пребывания на солнце. Кремы с отметкой SPF30 снижают риск развития рака, блокируя вредное ультрафиолетовое излучение с помощью химических фильтров. Исследование подтвердило этот факт, а также ученые выяснили, что SPF-кремы предотвращают старение.

Однако специалисты не рекомендуют наносить кремы на тело младенцев до шести месяцев. Кроме того, они могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду, поэтому важно использовать и другие средства защиты: носить шляпы и стараться держаться тени.