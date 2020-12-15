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Российские врачи провели редкую операцию на сердце ребенка 

Letidor.ru и ещё 1 3 часа назад
Российские врачи провели редкую операцию ребенку
Фото: Letidor.ru
Хирурги установили ребенку аортальный клапан, сделанный из оболочки сердца.
Российские хирурги провели редкую для детей операцию на сердце 3-летнего ребенка, без которой у мальчика не было бы шансов выжить. Доктора Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского и Сеченовского университета установили маленькому пациенту аортальный клапан, сделанный из оболочки сердца, и спасли ему жизнь.

«Хирургическая помощь потребовалась трехлетнему мальчику, жителю Киргизии. У него был диагностирован врожденный порок сердца, аортальный стеноз. Мальчику грозила смерть от сердечной недостаточности в ближайшее время. Мы провели операцию и сделали аортальный клапан из перикарда. Это оболочка сердца, из которой выкраиваются лепестки и вшиваются взамен измененного аортального клапана. Очень редкая операция в отношении маленьких детей — вполне возможно, первая в Москве»,

— рассказал агентству городских новостей «Москва» заведующий кафедрой факультетской хирургии №1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Роман Комаров.
Отмечается, что клапан из перикарда не требует приема лекарств, и ребенок может нормально развиваться дальше наравне со своими сверстниками.
Напомним, что ранее мы писали об уникальных операциях, которые проводят российские врачи. Например, хирурги из Челябинска спасли ребенка с двумя желудками, а врачи из Новосибирска подарили жизнь малышке с редким генетическим заболеванием — для этого им пришлось воссоздать восходящий отдел аорты и легочное русло.
В Сахалинской области доктора выполнили уникальное хирургическое вмешательство по реимплантации мочеточника — такие операции проводятся лишь в нескольких медицинских центрах по всему миру. Также отметим, что в Казани родился ребенок с двумя языками. Лишний язычок пришлось удалить, поскольку он мог расти вместе с ребенком и затруднять ему дыхание.
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Болезни и лекарства , Роман Комаров , АГН "Москва"
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