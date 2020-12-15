В Роспотребнадзоре оценили уровень вакцинации от гриппа 

Уровень вакцинации россиян от гриппа достиг 53 процентов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным федеральной службы, прививку от вируса получили 78,79 миллиона человек. При этом вакцинации населения от гриппа продолжается во всех регионах страны.

Несмотря на это, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) все еще регистрируется в стране. В Роспотребнадзоре добавили, что эпидемические пороги по ОРВИ превышены в 44 регионах России. Этот показатель, в частности, выше нормы среди взрослого населения.