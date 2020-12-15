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В Роспотребнадзоре оценили уровень вакцинации от гриппа 

Lenta.ru 9 часов назад
В Роспотребнадзоре оценили уровень вакцинации от гриппа
Фото: РИА Новости
Уровень вакцинации россиян от гриппа достиг 53 процентов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным федеральной службы, прививку от вируса получили 78,79 миллиона человек. При этом вакцинации населения от гриппа продолжается во всех регионах страны.
Несмотря на это, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) все еще регистрируется в стране. В Роспотребнадзоре добавили, что эпидемические пороги по ОРВИ превышены в 44 регионах России. Этот показатель, в частности, выше нормы среди взрослого населения.
Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков назвал важное отличие коронавируса от гриппа. По его словам, COVID-19 мутирует гораздо дольше вируса гриппа, поэтому ожидать быстрых мутаций, из-за которых придется часто вакцинироваться, не стоит. В случае гриппа, каждый год появляется новый вариант. При этом для коронавируса такой сценарий невероятен, поскольку он по-другому устроен.
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Болезни и лекарства , Роспотребнадзор
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