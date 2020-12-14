Мясников назвал продукты, повышающие риск камней в почках

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что 18 процентов людей имеют камни в почках. У мужчин чаще фиксируется эта проблема, болезнь имеет генетическую предрасположенность.

«Но есть факторы риска для образования камней — это ожирение, диабет, инфекции мочевыводящий путей, это определенные диетические предпочтения. Допустим, кальций. Если вы едите продукты, богатые кальцием, камни в почках могут уменьшиться, а если вы принимаете таблетки с кальцием, они увеличатся»,

— заявил Мясников, сообщив о парадоксе этого микроэлемента.

Он подчеркнул, что натрий резко усиливает камнеобразования. Поэтому стоит ограничить соль. Кроме того, если у человека подагра и заболевания паращитовидной железы, камни в почках могут прогрессировать.

«Употребление растительных белков снижают риск образования камней в почках: фасоль, бобовые, животный белок и жиры, напротив, увеличивает. Шпинат и зелень увеличивает камнеобразование как и повышенное содержание в организме витамина С. Людям с этими проблемами надо много пить воды»,

— заявил Мясников.

По его словам, общие правила просты: есть меньше соли, мяса, пить больше воды, чая и кофе. Нужно понимать, какой камень есть у пациента и в зависимости от этого, окислять или ощелачивать организм.

Мясников напомнил, что спорт не противопоказан для людей, имеющих камни в почках.