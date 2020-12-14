Скрытые симптомы того, что у вас глисты 

О таких паразитах, как глисты, слышал каждый. Однако мало кто подозревает, что они могут быть в его организме. А ведь статистика говорит, что каждый третий человек инфицирован червями-паразитами.

Глисты — это паразитические черви, живущие живут за счет животных и растений. Они питаются и размножаются внутри живых организмов, в том числе, в людях.

В борьбе с паразитами, важно вовремя распознать их и обратиться к врачу. Среди симптомов глистов выделяют несколько основных: общее недомогание, аллергические реакции, расстройтва желудочно-кишечного тракта.

Медики объясняют, что при наибольшей степени глистной инвазии у человека, паразиты выделяют наибольшее количество вредных веществ. На самочувствии человека это может сказываться в виде головокружения, тошноты, боли в суставах. Дети могут быть раздражительными, апатичными или агрессивными.

При этом могут возникать и аллергические кожные реакции в виде зуда, сыпи, высыпаний и шелушения. При этом есть вероятность общих аллергических реакций организма, таких как кашель, риниты, обострение астмы. Кроме того, паразиты могут негативно сказываться на состоянии волос, кожи и ногтей. Так, некоторые пациенты страдают от выпадения волос, слоения ногтей или растрескиванием кожи на пятках.

На глисты может реагировать и желудочно-кишечный тракт. В частности, у человека может проявляться тошнота, диарея, хронический метеоризм, рвота, заборы и боли в области подреберья и пупка.