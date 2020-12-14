Как возвращается птичий грипп 

В начале двухтысячных в новостях не переставали говорить о птичьем гриппе — острой инфекционной болезни, поражающей органы пищеварения и дыхания. Однако в 1997 году, как выяснил "Рамблер", в Гонконге вирус впервые был обнаружен у человека во время вспышки гриппа у домашней птицы. Тогда заболели 18 человек, шесть из которых скончались.

Был выявлен подтип вируса — H5N1. К августу 2005 года зарегистрировано 112 случаев заболевания человека птичьим гриппом 64 смерти во Вьетнаме, Таиланде, Камбодже, Индонезии. Тогда в попытке остановить распространение вируса уничтожали или вакцинировали миллионы домашних птиц.

С 2003 года по 2008 год из 361 подтвержденного случая заражения людей вирусом птичьего гриппа 227 стали смертельными, по данным Всемирной организации здравоохранения

Последняя смерть от вируса была зафиксирована в 2014 году в Канаде. Однако, как оказалось, спустя годы вирус не умер. Так, сейчас в Японии обнаружили около 10 очагов птичьего гриппа. Первая вспышка вируса подтвердилась в городе Митое в префектуре Кагава в начале ноября. Позже инфекцию фиксировали и в других префектурах. Из-за этого на местных птицефабриках забили свыше 2,5 млн кур.

При этом в России риски распространения птичьего гриппа по-прежнему сохраняются. В 2020 году среди дикой и домашней птицы в шести регионах РФ была зарегистрирована циркуляция вируса гриппа птиц субтипа H5N8.