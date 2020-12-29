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Как понять, что вам противопоказан картофель 

Мира Маркина 2 часа назад
Как понять, что вам противопоказан картофель
Фото: depositphotos.com
Картофель неслучайно является одним из самых популярных продуктов у россиян. Из него можно приготовить огромное количество блюд, а стоит он совсем недорого.
Одни добавляют картошку в суп, другие запекают ее в духовке, а третьи не мыслят жизни без картофельного пюре. Однако мало кто знает о том, что при некоторых болезнях "второй хлеб" попросту противопоказан. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Медики настоятельно рекомендуют сократить потребление картофеля людям, страдающим от сахарного диабета, ожирения и гастрита с пониженной кислотностью. При этом эксперты подчеркивают: необязательно забывать о картошке навсегда, достаточно лишь ограничить ее употребление в общем суточном рационе до 10%.
Чтобы избежать побочных эффектов, которые может спровоцировать блюдо из картофеля, следует помнить о нескольких вещах. Во-первых, избегайте слишком высокой температуры приготовления. Во-вторых, не употребляйте корнеплоды зеленого цвета, — в них под воздействием солнечных лучей накапливается соланин — токсическое вещество, разрушающее клетки. И наконец, покупая картофель у человека, который его выращивал, поинтересуйтесь условиями, в которых находился овощ.
По словам врачей, оптимальное употребление картофеля без вреда для здоровья — 200-300 г два раза в неделю.
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