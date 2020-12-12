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Названо эффективное средство против облысения 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Названо эффективное средство против облысения
Фото: Lenta.ru
Экстракт красного клевера эффективно помогает предотвратить облысение у мужчин. Об этом сообщает издание Express cо ссылкой на исследование британских ученых.
В исследовании приняли участие 30 мужчин с андрогенной алопецией. На протяжении четырех месяцев добровольцы наносили на кожу головы пятипроцентный экстракт красного клевера (Trifolium pratense).
По итогам испытаний у участников эксперимента зафиксировали 13-процентный рост волос. Кроме того, ученые отметили, что цикл выпадения волос у добровольцев снизился на 29 процентов. При этом группа, которой давали плацебо, результата не показала.
На втором этапе исследования отобрали 109 женщин, у которых спустя 90 дней отметили значительное улучшение структуры, внешнего вида и общего качества волос, отмечает издание.
Ранее новозеландский диетолог Райан Раман (Ryan Raman) назвал сельскохозяйственные культуры, помогающие в борьбе с облысением. Эксперт утверждает, что при выпадении волос полезно есть авокадо. Эти фрукты богаты витамином Е, который защищает кожу головы от повреждения и окислительного стресса. По словам Рамана, в одном плоде авокадо содержится около 20 процентов дневной нормы витамина Е.
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