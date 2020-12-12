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Зачем на самом деле носить шапку зимой 

Даня Виттиг 58 минут назад
Зачем на самом деле носить шапку зимой
Фото: depositphotos.com
Народная мудрость требует держать ноги в тепле, а голову — в холоде. При этом врачи все-таки советуют надевать шапку в холодное время года. "Рамблер" выяснил, зачем на самом деле носить шапку.
Открыта у вас голова или руки, тепло с одинаковой скоростью уходит через любой участок тела в зависимости от его площади. Забавный факт в том, что площадь головы ребенка относительно тела больше, чем у взрослого, поэтому детям действительно нужно носить шапки.
С одной стороны, голову защищают волосы, с другой — на ней расположен очень тонкий слой жира. Голова не защищена ничем кроме волос, поэтому чтобы спасти себя от переохлаждения организм работает интенсивнее. Это опасно скачками давления и воспалением черепных нервов. Также охлаждение головы провоцирует мигрень.
Также в холодное время года в организме снижается противовирусный эффект интерферонов. Это белки, которые борются с вирусами. Поэтому зимой организм более восприимчив к заболеваниям.
Обморожение ушных раковин, ринит, синусит и отит — это те болезни, которые могут реально "ждать" человека, отрицающего головные уборы. Однако выпадение волос, грипп и даже менингит вам не грозят. Волосы выпадают из-за стресса, из-за недостатка витаминов, либо из-за генетической предрасположенности, остальное — это вирусные заболевания.
Если подытожить, то шапку необходимо надевать при минусовой температуре, если: вы собираетесь совершить длительную прогулку, на улице сильный ветер, вы только что переболели или планируете заняться спортом на воздухе.
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