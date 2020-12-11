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3 признака приближающегося инфаркта 

Александра Нечаева 3 часа назад
3 признака приближающегося инфаркта
Фото: Depositphotos
Болезням сердца присвоено один из самых высоких уровней опасности в мире. Но несмотря на это, многие люди не придают значения сигналам организма, которые тот упорно посылает, дабы не случилось беды. На что следует обратить внимание, чтобы не пропустить приближающийся инфаркт, читайте в материале «Рамблера».

Жгучая боль в груди

Это — стенокардия самый опасный симптом, предвещающий инфаркт. Не прекращаясь более 10 минут, эта боль может закончиться инфарктом. Также стоит обратить внимание на похожую боль в желудке или шее.

Периодическая боль в груди

Один из самых распространенных признаков приближающегося инфаркта — внезапно появляющаяся и исчезающая боль в груди. Если вы заметили у себе такой симптом, без промедления обращайтесь к врачу.

Неочевидные признаки

Им часто вовсе не придают значения или путают с другими заболеваниям. Между тем, их стоит обязательно замечать. Примерно за сутки до инфаркта отмечают такие симптомы как сильное сердцебиение, внезапная тошнота, рвота, посинение области вокруг губ, а также внезапная слабость. Эти признаки могут отмечаться как по отдельности, так и в сочетании друг с другом. Игнорировать их нельзя, обратитесь за помощью к специалисту.
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