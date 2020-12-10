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Как отсутствие половой жизни связано с питанием 

Катерина Саломе 1 час назад
Как отсутствие секса связано с питанием
Фото: depositphotos.com
Именно в желудочно-кишечном тракте находится так называемый перекресток всех недугов. Нарушение в его работе может стать причиной появления многих заболеваний, в том числе цистита, регулярные обострения которого поставят крест не только на вашей половой жизни, но и спровоцируют появление депрессии. «Рамблер» расскажет, как цистит связан с работой кишечника.
Если бактерии, которые вызвали ваш цистит имеют кишечное происхождение (то есть те, которые обычно присутствуют в кишечнике, например, кишечная палочка или энторококки) вполне вероятно, что вы стали жертвой «аутоинфекции».
При определенных обстоятельствах стенка кишечника (толстой кишки) может быть проницаемой. В этом случае клетки, которые образуют слизистую оболочку кишечника недостаточно прилегают друг к другу. Речь идет о микрометрах, однако этого расстояния достаточно для бактерий, которые физиологически населяют кишечник. Из кишечника, из-за близости органов, они проникают в мочевой пузырь. В мочевом пузыре они находят благоприятную среду и начинается инфекция — цистит.

Причины

Нужно заметить, что проницаемость кишечника, более чем в половине случаев, вызывается воспалением пищеварительной системы, в частности, толстой кишки. Происхождение этого нарушение необходимо искать:
  • в несбалансированном питании;
  • в пищевой непереносимости;
  • в нарушении моторике кишечника (запор/диарея);
  • в использовании лекарственных средств;
  • в злоупотреблении слабительными средствами;
  • в недостаточной физической активности;
  • в недостаточной гидратации (пьете мало воды).

Как решить проблему

Чтобы решить проблему проницаемости кишечника (при помощи специально созданных для этого биологически активных добавок, коррекции питания и стиля жизни). Это предотвратит миграцию бактерий, а значит и повторяющиеся циститы.
Однако, если бактерии уже проникли в мочевой пузырь и не были своевременно и полностью устранены, они способны очень быстро создать биопленку — защитный бункер персистирующих клеток.
В этом случае новое обострение будет спровоцировано инфекцией уже находящейся в мочевом пузыре: в один не очень прекрасный момент биопленка выпустит бактерии в среду мочевого пузыря, где они продолжать размножаться и вызывать сильнейшее воспаление стенок мочевого пузыря.
В зависимости от того, каким путем инфекция могла проникнуть в ваш мочевой пузырь (это можно определить проанализировав возможные предрасполагающие и пусковые факторы), будут варьироваться как профилактические меры так и действия непосредственно во время обострения.
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