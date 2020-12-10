Что нужно знать о вирусе папилломы человека

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — это целая группа вирусов. Масштабно их можно разделить на вирусы низкого онкогенного риска и высокого онкогенного риска. Первые вызывают папилломы, преимущественно в генитальной области. Другая группа вирусов напрямую связана с раком шейки матки. Разбирались с экспертом, когда нужно бить тревогу, кто в зоне риска и как себя обезопасить.

Татьяна Румянцева материал подготовила врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук

Когда и какие анализы сдавать

Подавляющее большинство людей — 90% — встретятся с ВПЧ, с момента начала половой жизни, потому что эти вирусы довольно сильно распространены. Страшного в этом ничего нет. Подавляющее большинство тех, кто встретится с этим вирусом, избавятся от него примерно течение 2-х лет. Есть заблуждение, что вирус остается в организме, и если один раз с ним встретиться, то это навсегда — это не так. С ВПЧ организм довольно успешно борется, но встретятся с ним, повторюсь, практически все.

Известно, что ВПЧ напрямую связан с раком шейки матки. Вирус внедряется в клетки шейки матки и нарушает их цикл деления, встраивается в их ДНК и влияет на обменные процессы внутри этих клеток. Со временем это может привести к раку шейки матки. На сегодняшний день практически 100% рака шейки матки — это случаи, вызванные ВПЧ.

Как себя обезопасить?

По-хорошему, до 30 лет анализ на ВПЧ браться не должен, потому что от момента инфицирования до момента развития хоть каких-то минимальных изменений на шейке матки проходит порядка 10 лет. На избавление от вируса организм тратит в среднем около 2-х лет, поэтому у совсем молоденьких девушек или у девушек, которые недавно поменяли партнера, брать анализ на ВПЧ практически бессмысленно.

Если он обнаружен, когда мы говорим о заболеваниях шейки матки, то нет смысла расценивать отдельно анализ на ВПЧ без анализа на цитологию. Если в цитологии вирус есть, а с шейкой все хорошо, тогда мы рутинно обследуемся раз в год. Но здесь с поправками на возраст, если эта история близка от начала половой жизни, т.е. девушке 18-19 лет, то мы можем перестать обследовать так часто, потому что вскоре вирус может уйти, и мы, по-хорошему, не должны в этом возрасте его смотреть.

По некоторым данным, если это вирус 16 и 18 типа, т.е. самые агрессивные, имеет смысл сделать кольпоскопию: прицельный обзор шейки матки под микроскопом, даже если по цитологии все хорошо.

Как происходит инфицирование ВПЧ: существуют ли лекарства

Папилломавирусной инфекцией заражаются половым путем. Если мы говорим про ВПЧ высокого риска, то это в подавляющем большинстве пенетративный секс (с проникновением). Опять же, ВПЧ может быть в гортани, в прямой кишке, но это чаще всего именно через половые контакты. Если мы говорим о ВПЧ низкого риска и папилломах, то тут могут быть половые контакты без проникновения, когда есть контакт инфицированного участка партнера с участком кожи слизистой другого. Важно: бытовым путем ВПЧ не передается (ни в бане, ни в сауне, ни через общее полотенце).

Если говорим про роды, ВПЧ высокого онкогенного риска на коже младенца обнаружить можно, но у новорожденных девочек еще нет цилиндрического эпителия на шейке, он просто не проникнет в шейку матки. Врожденного ВПЧ высокого онкогенного риска не бывает, а вот типы, которые вызывают папилломы, могу приводить в том числе к папилломатозу гортани у новорожденных. Если у мамы когда-то были папилломы, мы не можем спрогнозировать, выделяется ли ВПЧ в момент родов или нет на слизистой, и естественно не можем спрогнозировать, справится ли иммунная система ребенка с вирусом.

Подчеркну, что на сегодняшний день препарата, который был бы эффективен и безопасен в лечении ВПЧ, не существуют. Если мы говорим о вирусе высокого риска — увы, нет препаратов, которые бы доказали свою эффективность и безопасность в этой области. У многих средств, которые применяются якобы для лечения ВПЧ, профиль безопасности не изучен, и мы много чем рискуем, принимая их.

Что защищает от вируса папилломы человека: 3 варианта

К ним относятся вакцинация, презервативы, воздержание. Самое эффективное — это полное воздержание, но я, естественно, никому его не советую. Презервативы не обладают 100% эффективностью, но все равно степень защиты достаточно велика — выше 90% при правильном и постоянном использовании.

Если мы говорим о вакцинации, то она многократно снижает риск тяжелых поражений шейки, тяжелых дисплазий и рака шейки матки — это абсолютно адекватная защита от ВПЧ и болезней с ним ассоциированных. Нужно помнить, что та вакцина, которая на сегодняшний день доступна в России, защищает от четырех типов ВПЧ — это 6, 11, 16, 18. Высокоонкогенных типов на сегодняшний день 14, а всего известно более 200 типов, поэтому сказать, что вакцина — это стопроцентная защита, увы, нельзя, но совершенно точно женщина таким образом защищается от наиболее опасных типов.

В идеале вакцинация проводится до начала половой жизни — 9-13 лет. Добавлю, что согласно данным ВОЗ , опубликованным в октябре, вакцинация против ВПЧ проводится в рамках национального календаря прививок уже в 110 странах. Однако в российский календарь в настоящий момент ВПЧ-инфекция не включена. В нашей стране такая вакцинация осуществляется пока что только за счет средств регионов. Программы рассчитаны, в основном, на детей-подростков 11-13 лет. Например, для девочек в Москве действует подобное предложение.

Как и при любой вакцинации, есть противопоказания. Обычно это острые заболевания в момент предполагаемой вакцинации или тяжелые аллергические реакции на предыдущее введение вакцины. В любом случае, перед прививкой необходима консультация терапевта (не гинеколога).