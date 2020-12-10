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Врач рассказал о связи между коронавирусом и бессонницей 

Lenta.ru 4 часа назад
Врач рассказал о связи между COVID-19 и бессонницей
Фото: Jason Lee / Reuters
Врач Роман Бузунов рассказал о связи между коронавирусом и бессонницей. Об этом президент Российского общества сомнологов рассказал в эфире телеканала «Россия-1», передает РИА Новости.
По словам специалиста, сейчас на фоне пандемии коронавируса происходит еще и эпидемии бессонницы. Врач пояснил, что люди находятся в длительной стрессовой ситуации из-за самоизоляции, нарушения режима рутины и ограничений в физической нагрузке, и поэтому не могут заснуть. Бузунов также добавил, что к бессоннице могут приводить такие причины, как панические атаки, изжога и апноэ (остановка дыхания во сне).
Эксперт советует россиянам, несмотря на связанные с пандемий и самоизоляцией сложности, придерживаться распорядка дня, заниматься физической активностью, а также ограничить потребление кофе в первой половине дня.
Ранее врач-терапевт Александр Мельников заявил, что при COVID-19 могут происходить нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и возникать проявления инфекции на коже, а также бессонница. Он отметил, что на фоне высокой температуры и сбитого суточного ритма бессонница возникает очень часто.
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Болезни и лекарства , Александр Мельников , РИА Новости
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