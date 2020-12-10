Врач напомнила россиянам об опасности снежной болезни

Солнце зимой опасно для глаз и может привести к снежной болезни. Как этого избежать, рассказала в интервью радио Sputnik доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Пирогова, врач-офтальмолог Ирина Лещенко

Зимой глаза страдают от солнца не меньше, а может, даже и больше, чем летом. На них очень сильно воздействуют ультрафиолетовые лучи, которые отражаются от снега и льда. Причем это происходит даже в пасмурную погоду, когда вроде бы нет прямого солнечного света, пояснила Лещенко.

"Если очень много снега, то идет очень сильное отражение света. Глазам действительно бывает больно. Есть даже заболевание — снежная болезнь. Это ожог роговицы глаз. Им страдают люди на Крайнем Севере и полярники. Это больше касается не коренных жителей, потому что у них глаза адаптированы к таким условиям, а тех, кто приезжает в экспедиции", — отметила офтальмолог.

Снежная болезнь может настигнуть не только на севере, поэтому зимой не нужно убирать солнцезащитные очки в дальний ящик. Они помогут защитить глаза, избежать проблем со зрением и избавят от необходимости постоянно щуриться.

"Яркое солнце ухудшает качество жизни, доставляет дискомфорт, приходится постоянно щуриться и жмуриться. Для женщин это может иметь не очень хорошие последствия. Они могут получить морщины у глаз, если будут много щуриться из-за солнца. Если же долго находиться там, где много снега и слепит солнце, то может быть и фотокератит, то есть снежная болезнь", — заключила Лещенко.