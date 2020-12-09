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Распространенные заболевания, которые передаются по наследству 

Даня Виттиг 3 часа назад
Жуткие заболевания, которые передаются по наследству
Фото: depositphotos.com
По наследству детям могут передаваться не только внешние особенности, но и опасные заболевания. Наследственные свойства передаются от родителей к детям, когда происходит мутация одной из хромосом ДНК. "Рамблер" выяснил, какие страшные болезни могут передаваться по наследству.

Синдром Дауна

В этом случае в клетках присутствуют не два, а три экземпляра 21-й хромосомы, которая зачастую передаетс ребенку от матери. Принято считать, что риск рождения ребенка с синдромом Дауна зависит от возраста роженицы.
Большинству детей с синдромом Дауна свойственны типичные внешние признаки: уплощенное лицо и переносица, плоский затылок, деформацию ушных раковин, необычный разрез глаз.
У большинства больных с синдромом Дауна отмечают нарушения интеллектуального развития, склонность к болезням сердца и другим тяжелым заболеваниям. Однако они вполне могут социализироваться при должном уходе.

Муковисцидоз

Заболевание проявляется в повышенном выделении слизи, которая препятствует работе легких. В детском возрасте наиболее опасен летальный исход из-за дыхательной недостаточности.
В возрасте одного года у ребёнка с муковисцидозом может наблюдаться обильный, зловонный стул непереваренной пищей, частый сухой кашель, отставание в физическом развитии и длительная желтуха.
Дожившие до взрослого возраста страдают от постоянного кашля и обильнго отделения слизистой или гнойной мокроты от 5-10 мл до 200 мл и более.

Мышечная дистрофия Дюшенна

Мышечная дистрофия почти всегда встречается у мальчиков. Этот синдром может являться следствием измененного гена Х-хромосомы.
Мышечная слабость прогрессирует постепенно, поэтому сначала болезнь можно вовсе не заметить. Симптомы проявляются примерно в возрасте полутора лет, когда ребенок начинает специфично и неуверенно передвигаться.
Дистрофии сопутствует неправильная осанка, позднее физическое и психическое развитие, утрата приобретенных двигательных навыков.
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