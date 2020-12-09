На что указывает боль в разных частях головы 

Головная боль может появляться по разным причинам, начиная от метеозависимости и заканчивая травмами черепа. Ее нельзя терпеть, а обезболивающие не всегда помогают. Все зависит от характера боли и места, в котором человек чувствует боль. Определив причину неприятных ощущений, вы сможете быстрее ее устранить. "Рамблер" рассказывает, как определить, почему болит голова.

Виски

Если у вас болит голова, и неприятные ощущения проявляются в височной области, то есть несколько объяснений. В данном случае боль, вероятнее всего, пульсирующая или давящая. В этой области чаще всего проявляется боль из-за классической мигрени, в таком случае поможет простое обезболивающее. Однако есть и другие причины: нарушение мозгового кровообращения, остеохондроз, сколиоз, кифоз, а также грыжа в шейном отделе. Для того, чтобы снять боль от этих заболеваний, необходимо обратиться к специалисту.

Вокруг головы

Как правило, такую боль называют "опоясывающей". Она всегда появляется из-за сильного стресса, вне зависимости от того, связан ли он с хорошими событиями или плохими. В таких случаях не стоит пичкать себя обезболивающими, достаточно выпить успокоительное и отдохнуть. Возможно, если вам терзает какая-о проблема, вам нужно будет отвлечься.

Затылок

Тупая боль в затылке указывает на проблемы с сосудами: гипертонию и гипотонию. На нее могут влиять разные факторы: начиная от изменения погоды, заканчивая вашими приемами пищи. Померяйте давление и убедитесь, что оно нестабильно, а потом повысьте или понизьте его с помощью пищи. Если и это не поможет, обратитесь к врачу для того, чтобы он выписал вам таблетки.

Лоб и верхняя часть носа

В этой части головы болит при ОРВИ и простудных заболеваниях. Это происходит из-за заложенности носа. Если кроме головной боли из симптомов у вас есть только насморк, то стоит лечить простуду. Однако, если наблюдается температура, боль в горле и затрудненное дыхание, то болезнь может оказаться серьезнее. Например менингит, пневмония, малярия и тиф.