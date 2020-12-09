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Назван единственный симптом смертоносной болезни 

Lenta.ru 8 часов назад
Назван единственный симптом смертоносной болезни
Фото: @rikki_stern
Живущая в Австралии студентка назвала единственный симптом смертоносного заболевания, обнаружив который, она вовремя обратилась к врачу и сумела вылечиться. Ее рассказом поделилось издание Daily Mail.
В октябре 2018 года на тот момент 20-летняя Рикки Стерн (Rikki Stern) проснулась с ощущением, что у нее затекла шея. Также ей не давало покоя чувство, будто в горле что-то застряло.

«Казалось, что горло царапает зернышко от поп-корна»,

— объяснила она.
Испуганная девушка обратилась к ближайшему терапевту, тот направил ее на УЗИ. Спустя месяц у Стерн диагностировали лимфому Ходжкина — рак лимфатической системы организма. Врачи обнаружили, что внутри ее организма от шеи к груди выросла опухоль размером с грейпфрут.
Пациентке прописали полугодовой курс химиотерапии. Медики опасались подвергать девушку радиотерапии из-за того, что опухоль находилась слишком близко к груди. Перед лечением у Стерн извлекли несколько яйцеклеток, чтобы заморозить их и дать ей возможность в будущем стать матерью.
Лечение оказалось успешным, однако имело множество побочных эффектов: у девушки появились язвы во рту, она страдала от постоянной боли в костях, слабости и запоров. Также ее волосы, ресницы и брови полностью выпали. Стерн утверждает, что не впасть в уныние ей помогли поддержка родителей и возлюбленного, который даже одевал ее в моменты, когда ей было очень плохо.
Тем не менее, уже через месяц химиотерапии врачи объявили ей, что она полностью здорова. Девушка просила врачей познакомить ее со своими ровесницами с тем же диагнозом, но они отказались, сославшись на врачебную тайну. Тогда Стерн создала группу поддержки онкобольных — открыла в Австралии филиал организации Cancer Chicks. За два года число участниц выросло до 600.
Лимфома Ходжкина — злокачественное заболевание лимфоидной ткани. В настоящее время лечится относительно успешно, однако в случае поздней диагностики может привести к смерти.
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