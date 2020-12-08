Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶
Стопкоронавирус.рф

Почему инсульт и инфаркт молодеют, и как избежать страшного диагноза 

WomanHit.ru 2 часа назад
Почему инсульт и инфаркт молодеют
Фото: WomanHit.ru
Вместе с кардиологом Олегом Волковым разберемся, как распознать эти заболевания и что делать для профилактики
Несколько недель назад прессу и социальные сети потрясла новости: у известной бизнесвуман и Instagram-блогера Анны Бузовой случился инсульт. Несмотря на юный возраст, отказ от курения и алкоголя, а также активный спортивный образ жизни, девушка попала в больницу с серьезным диагнозом.
Инсульт и инфаркт — заболевания, имеющие в своей основе одинаковый механизм образования, только в первом случае страдает мозг, а во втором — сердце. При инсульте мозговое кровообращение нарушается ввиду закупорки или разрыва сосудов головного мозга.
Инфаркт миокарда, в свою очередь, характеризуется недостаточным кровоснабжением сердечной мышцы из-за закупорки одного из сосудов сердца.
Инсульт может привести к серьезным последствиям: параличу, дефекту речи, нарушениям зрения, слуха, памяти. Восстановление этих функций напрямую зависит от объема поражения и времени до возобновления нарушенного кровотока. При этом важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью — счет идет на часы.
Все чаще в каретах «скорой помощи» оказываются совсем молодые люди в возрасте 30—40 лет. Риск возникновения таких заболеваний зависит от многих причин, но прежде всего — от наследственности, сопутствующих заболеваний и образа жизни, который ведет человек.
Распознать начинающийся инфаркт можно по ряду классических симптомов:
  • Интенсивная боль за грудиной давящего жгучего характера, отдающая в левую половину грудной клетки, левое плечо, нижнюю челюсть;
  • Нарушение сердечного ритма;
  • Бледность кожных покровов, холодный пот;
  • Резкая слабость, головокружение в сочетании с тошнотой или даже рвотой.
Инсульт имеет несколько отличные от инфаркта проявления:
  • Внезапная асимметрия лица;
  • Внезапная слабость в какой-либо конечности, например, невозможность поднять руку;
  • Нарушение речи и зрения;
  • Потеря координации, нарушение походки;
  • Резкая, внезапная головная боль, головокружение.
Сегодня люди больше подвержены стрессам — неприятности на работе, несоблюдение баланса труда и отдыха приводят к раннему истощению и ослаблению всех систем организма. Когда человек попадает к врачу с жалобами на сердечные или головные боли, в первую очередь обязательно собирается семейный анамнез, ведь наследственная предрасположенность также может сыграть роль в возникновении ранних инфарктов и инсультов.
Конечно, подливают масло в огонь и вредные привычки — курение, чрезмерное употребление алкоголя. Ощутимый вклад в эту тенденцию вносит и большое количество легкоусвояемых углеводов и трансгенных жиров. Это приводит к избыточному весу, сахарному диабету и прочим проблемам, добавляющим нагрузку на сердце и сосуды. В дальнейшем это может привести к тромбозам.
Развитию инфарктов и инсультов больше подвержены мужчины. Большинство пациентов мужского пола являются курильщиками и злоупотребляют алкоголем — что лишний раз указывает на взаимосвязь между риском возникновения заболеваний и наличием вредных привычек. У женщин важным фактором риска, помимо вышеперечисленных, является прием оральных контрацептивов в течение длительного периода.
Социальные факторы тоже оказывают влияние на развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы — потеря работы, финансовые трудности, экономический кризис также являются серьезными триггерами.
Сегодня к молодым людям предъявляются серьезные требования, на них накладывается больше ответственности. Вопреки современному гиперактивному ритму, необходимо пересмотреть свой образ жизни.
Отказ от курения, сон не менее 7—8 часов в сутки, сбалансированное питание с ограничением животных жиров, прогулки на свежем воздухе, полноценный отдых от гаджетов — действенная профилактика развития инфарктов и инсультов.
Если вы замечаете, что стали более раздражительным, нервозным, уровень стрессоустойчивости упал ниже плинтуса, то не нужно стесняться обращаться к психологу или психотерапевту — душа также нуждается в лечении и заботе, как и наше тело. Регулярно стоит проходить обследования с целью ранней диагностики заболеваний. Даже если вас ничего не беспокоит и вы не чувствуете физическую боль, обязательно посещайте своего терапевта раз в год — он измерит давление, даст направление на анализы крови и прочие дополнительные обследования, если посчитает это нужным.
Регулярные перебои в работе сердца, отдышка, боли за грудиной — показания для обращения к кардиологу. Не пренебрегайте данными симптомами. Внимательность и настороженность — путь к успеху в вопросах сердечно-сосудистого здоровья.
Видео дня. Сколько нужно спать, чтобы похудеть
WomanHit.ru: последние новости
Мануальная терапия при бесплодии Мануальная терапия при бесплодии Пиар-директор Алибасова: «Обвинения в мошенничестве подкосили его здоровье» Пиар-директор Алибасова: «Обвинения в мошенничестве подкосили его здоровье»
Комментарии
Болезни и лекарства , Олег Волков
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
08:48
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
ЗОЖ
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
08:58
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
ЗОЖ
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
05:43
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
ЗОЖ
Что будет с телом, если каждый день закаляться
08:53
Что будет с телом, если каждый день закаляться
ЗОЖ
Что будет, если каждый день есть фасоль
08:18
Что будет, если каждый день есть фасоль
ЗОЖ
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
03:51
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Что делать, если в печени накопились токсины
04:06
Что делать, если в печени накопились токсины
ЗОЖ
111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
10:15
111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
ЗОЖ
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение