Почему инсульт и инфаркт молодеют

Вместе с кардиологом Олегом Волковым разберемся, как распознать эти заболевания и что делать для профилактики

Несколько недель назад прессу и социальные сети потрясла новости: у известной бизнесвуман и Instagram-блогера Анны Бузовой случился инсульт. Несмотря на юный возраст, отказ от курения и алкоголя, а также активный спортивный образ жизни, девушка попала в больницу с серьезным диагнозом.

Инсульт и инфаркт — заболевания, имеющие в своей основе одинаковый механизм образования, только в первом случае страдает мозг, а во втором — сердце. При инсульте мозговое кровообращение нарушается ввиду закупорки или разрыва сосудов головного мозга.

Инфаркт миокарда, в свою очередь, характеризуется недостаточным кровоснабжением сердечной мышцы из-за закупорки одного из сосудов сердца.

Инсульт может привести к серьезным последствиям: параличу, дефекту речи, нарушениям зрения, слуха, памяти. Восстановление этих функций напрямую зависит от объема поражения и времени до возобновления нарушенного кровотока. При этом важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью — счет идет на часы.

Все чаще в каретах «скорой помощи» оказываются совсем молодые люди в возрасте 30—40 лет. Риск возникновения таких заболеваний зависит от многих причин, но прежде всего — от наследственности, сопутствующих заболеваний и образа жизни, который ведет человек.

Распознать начинающийся инфаркт можно по ряду классических симптомов:

Интенсивная боль за грудиной давящего жгучего характера, отдающая в левую половину грудной клетки, левое плечо, нижнюю челюсть;

Нарушение сердечного ритма;

Бледность кожных покровов, холодный пот;

Резкая слабость, головокружение в сочетании с тошнотой или даже рвотой.

Инсульт имеет несколько отличные от инфаркта проявления:

Внезапная асимметрия лица;

Внезапная слабость в какой-либо конечности, например, невозможность поднять руку;

Нарушение речи и зрения;

Потеря координации, нарушение походки;

Резкая, внезапная головная боль, головокружение.

Сегодня люди больше подвержены стрессам — неприятности на работе, несоблюдение баланса труда и отдыха приводят к раннему истощению и ослаблению всех систем организма. Когда человек попадает к врачу с жалобами на сердечные или головные боли, в первую очередь обязательно собирается семейный анамнез, ведь наследственная предрасположенность также может сыграть роль в возникновении ранних инфарктов и инсультов.

Конечно, подливают масло в огонь и вредные привычки — курение, чрезмерное употребление алкоголя. Ощутимый вклад в эту тенденцию вносит и большое количество легкоусвояемых углеводов и трансгенных жиров. Это приводит к избыточному весу, сахарному диабету и прочим проблемам, добавляющим нагрузку на сердце и сосуды. В дальнейшем это может привести к тромбозам.

Развитию инфарктов и инсультов больше подвержены мужчины. Большинство пациентов мужского пола являются курильщиками и злоупотребляют алкоголем — что лишний раз указывает на взаимосвязь между риском возникновения заболеваний и наличием вредных привычек. У женщин важным фактором риска, помимо вышеперечисленных, является прием оральных контрацептивов в течение длительного периода.

Социальные факторы тоже оказывают влияние на развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы — потеря работы, финансовые трудности, экономический кризис также являются серьезными триггерами.

Сегодня к молодым людям предъявляются серьезные требования, на них накладывается больше ответственности. Вопреки современному гиперактивному ритму, необходимо пересмотреть свой образ жизни.

Отказ от курения, сон не менее 7—8 часов в сутки, сбалансированное питание с ограничением животных жиров, прогулки на свежем воздухе, полноценный отдых от гаджетов — действенная профилактика развития инфарктов и инсультов.

Если вы замечаете, что стали более раздражительным, нервозным, уровень стрессоустойчивости упал ниже плинтуса, то не нужно стесняться обращаться к психологу или психотерапевту — душа также нуждается в лечении и заботе, как и наше тело. Регулярно стоит проходить обследования с целью ранней диагностики заболеваний. Даже если вас ничего не беспокоит и вы не чувствуете физическую боль, обязательно посещайте своего терапевта раз в год — он измерит давление, даст направление на анализы крови и прочие дополнительные обследования, если посчитает это нужным.

Регулярные перебои в работе сердца, отдышка, боли за грудиной — показания для обращения к кардиологу. Не пренебрегайте данными симптомами. Внимательность и настороженность — путь к успеху в вопросах сердечно-сосудистого здоровья.