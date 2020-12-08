Мясников назвал способ снизить риск рака кожи

Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал способ снизить риск рака кожи. Выпуск опубликован на YouTube

По словам Мясникова, меланома — это вид рака, который в последние годы выявляют все чаще и чаще. В частности, в России за несколько лет количество людей с этим заболеванием выросло на 50 процентов. Доктор подчеркнул, что рак кожи является пятым по частоте раком у мужчин и седьмым у женщин.

Основным фактором риска врач назвал солнце и ультрафиолетовое излучение. Мясников отметил, что существуют разные фототипы кожи: одни люди обгорают быстро, а другие совсем не обгорают. Это, однако, не защищает от меланомы — риск ее образования существует даже у чернокожих людей. Доктор добавил, что большую роль играет то, обгорал ли человек в детстве: если это происходило, то шанс получить меланому во взрослой жизни вырастает.

Чтобы снизить риски для здоровья, Мясников посоветовал тем, у кого на теле много родинок (более 25), быть внимательнее. Им, по словам доктора, стоит периодически фотографировать свое тело и следить за тем, не изменяются ли родинки.

Кроме того, специалист раскритиковал солярии и назвал их местом, где выращивают меланомы и другие разновидности рака кожи. «Солярий не может быть полезным. Солярий плодит рак кожи и меланомы, однозначно. Тут даже двух мнений не может быть», — сказал Мясников. Чтобы защититься от меланомы, он призвал зрителей использовать защитный крем и уточнил, что его необходимо наносить после каждого купания, а также порекомендовал не ходить в солярии.