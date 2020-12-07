Почему возникает шум в голове 

Шум в голове — распространенное звуковое ощущение, не связанное с внешним миром. Этот симптом может нарушить повседневную деятельность человека. «Рамблер» расскажет о причинах его возникновения.

Стресс

Зачастую при эмоциональных переживаниях, сильном испуге или тревоге о человека напрягаются височные мускулы. И зажатость этих мышц может привести к сдавливанию сосудов слухового прохода, что и вызывает ощущение шума или звона в голове.

Остеохондроз

При этом заболевании иногда сдавливаются нервы слухового отдела мозга. Обычно это происходит, когда человек принимает неудобное положение вот время сна. Если гул в голове связан с остеохондрозом, то при принятии вертикального положения он должен уменьшаться или исчезать вовсе.

Серная пробка

Серная пробка обычно возникает только в одном ухе. И помимо гула в ушах может наблюдаться головокружение и легкое нарушение координации движений.

Кохлеарный неврит

Это повреждение слухового нерва, которое впоследствии может привести к глухоте. Один из основных симптомов — звон в ушах. Иногда состояние сопровождается головокружением и тошнотой.

Вегетососудистая дистония

При вегетососудистой дистонии нарушается регуляция тонуса кровеносных сосудов, а также снижается давление. Такое состояние может вызывать слабый равномерный или пульсирующий шум в ушах, иногда сопровождается головокружением и нарушением координации.

При возникновении шума или звона в голове стоит обратиться к специалисту, а именно неврологу или отоларингологу.