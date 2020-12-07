Сны, которые указывают на ОКР

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) характеризуется постоянно возникающими навязчивыми мыслями — обсессиями — которые пугают человека. Пациент испытывает чувство постоянной тревоги, от которого старается избавиться, выполняя определенные действия — компульсии. Стремление к таким же навязчивым движениям утомляет и угнетает человека с ОКР, но отказаться от них он не может. «Рамблер» расскажет, какие сны могут стать симптомами такого расстройства.

Самое известное проявление ОКР — бесконтрольное стремление постоянно мыть руки.

Но это может быть любое действие — повторение конкретных слов или стихов, проверка дверного замка. То есть человек понимает, что уже не раз убедился в том, что дверь хорошо закрыта, но все равно боится, что она на самом деле не заперта. Или необходимость сделать определенное количество шагов. В данном случае простое усилие воли не помогает, хотя человек осознает свое состояние. Со временем навязчивое желание даже в мелочах контролировать себя и близких может серьезно осложнить жизнь человека.

Во время сна человек с ОКР также испытывает постоянную тревогу. Поэтому его сновидения окрашены сильным чувством вины или стыда, они крайне эмоциональные. В снах такой человек часто сражается с неким страхом, но терпит поражение, испытывая острое разочарование уже после пробуждения. Иногда во сне пациент с ОКР испытывает противоположные желания и мучается от невозможности осуществить их одновременно.

Но встречаются и более сложные сюжеты. ОКР может провоцировать возникновение навязчивых сновидений, в которых человек получает сверхспособности, суперсилы, с помощью которых может контролировать всех вокруг.

При лечении ОКР применяют комплексный подход: когнитивно-поведенческую психотерапию в сочетании с физиотерапией и спортивными упражнениями. В сложных случаях врач может назначить медикаменты.