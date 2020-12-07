Вирусолог предупредил об угрозе новой эпидемии 

Сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины и бывший завлабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов заявил, что в скором времени человечество, возможно, ожидает еще одна эпидемия. Слова специалиста приводит URA.RU.
Доктор отметил, что именно выявленный в Японии птичий грипп может стать новой угрозой.
"Главная опасность птичьего гриппа — чтобы он не приобрел возможность передаваться от человека к человеку. Это крайне тяжелое, смертельное заболевание, и будет реально очень опасно, если им начнут болеть люди. Причем экспериментально уже было доказано, что такое возможно",
— заявил Чепурнов.
По словам специалиста, единственный способ побороть инфекцию — массовое уничтожение кур и других птиц в хозяйствах, где запечатлена вспышка заболевания. На данный момент уничтожено уже более двух миллионов инфицированных птиц в Японии.
"Остается только надеяться, что к нам эта инфекция не придет. Сейчас и без того слишком много проблем с коронавирусом, и неизвестно, когда станет легче",
— высказался доктор.