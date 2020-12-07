Вирусолог предупредил об угрозе новой эпидемии 

"Главная опасность птичьего гриппа — чтобы он не приобрел возможность передаваться от человека к человеку. Это крайне тяжелое, смертельное заболевание, и будет реально очень опасно, если им начнут болеть люди. Причем экспериментально уже было доказано, что такое возможно",