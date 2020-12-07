Вирусолог предупредил об угрозе новой эпидемии 

Сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины и бывший завлабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов считает, что человечество в обозримом будущем может столкнуться с ещё одной опасной эпидемией.

По его мнению, большую опасность может представлять выявленный в Японии птичий грипп, который в разгар борьбы большинства стран с COVID-19 может стать новой опасной угрозой.

Главная опасность птичьего гриппа — чтобы он не приобрёл возможность передаваться от человека к человеку. Это крайне тяжёлое, смертельное заболевание, и будет реально очень опасно, если им начнут болеть люди. Причем экспериментально уже было доказано, что такое возможно, — приводит слова Чепурнова URA.RU.

Он отметил, что сейчас единственный способ бороться с новой инфекцией — это массово уничтожить кур и других птиц в хозяйствах, где выявлена вспышка заболевания. На сегодняшний день птичий грипп был обнаружен в хозяйствах шести префектур в Японии, уже были уничтожены 2 млн инфицированных птиц.

Остаётся только надеяться, что к нам эта инфекция не придёт. Сейчас и без того слишком много проблем с коронавирусом, и неизвестно, когда станет легче, — подчеркнул эксперт.