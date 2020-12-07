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Украина сообщила о вспышке птичьего гриппа 

Lenta.ru и ещё 8 5 часов назад
Украина сообщила о вспышке птичьего гриппа
Фото: Lenta.ru
Украина сообщила о вспышке опасного вируса гриппа птиц на юге страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию по охране здоровья животных.
Вспышка была зафиксирована специалистами на частной птицеферме в селе Кандыбино Николаевской области. На подворье заразились и умерли десять особей домашней птицы, причиной стал серотип вируса гриппа H5N1.
Информация была передана украинской стороной в международную организацию в субботу, 5 декабря.
4 декабря стало известно о вспышке птичьего гриппа высокопатогенного штамма H5N8 на востоке Великобритании. На птицеферме в графстве Норфолк в этой связи уничтожили около 30 тысяч индеек. Начиная с 14 декабря в Англии, Шотландии и Уэльсе вступают в силу более строгие требования к предприятиям, которые разводят домашнюю птицу, чтобы не допустить новых вспышек.
В ноябре сообщалось о вспышке птичьего гриппа в Дании.
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