По статистике, именно в зимний период резко возрастает количество обращений в травмпункт. Оно и неудивительно — слякоть и гололедица становятся причинами частых падений и как следствие перелома костей. В беседе с корреспондентом «Рамблера» основатель сети клиник «Доктор Длин», невролог, мануальный терапевт — Сергей Длин рассказал, как ускорить срастание костей после перелома.

По словам специалиста, травмы, связанные с переломом костей, являются одними из самых опасных. Человек с такими повреждениями должен максимально бережно отнестись к своему организму, чтобы ускорить процесс срастания и восстановления поврежденного участка. Длин рекомендует больше отдыхать, так как в период реабилитации пациент тратит очень много внутреннего ресурса. Также стоит отказаться от любых вредных привычек, ведь курение и алкоголь замедляют восстановительные процессы в организме.

«Мы должны беречь себя от переохлаждений, чтобы не подвергать себя риску простудиться и еще больше нагрузить иммунитет. В такой непростой период обязательно принимаются витаминно-минеральные комплексы и БАДы, содержащие кальций и компоненты для регенерации и синтеза капиллярной кровеносной системы. Это будет помогать организму эффективно доставлять питательные вещества к месту перелома и ускорит заживление. Но обязательно перед этим, нужно посоветоваться с врачом, так как с кальцием нельзя переборщить при заболеваниях почек и при беременности. В свой рацион желательно добавить продукты–хондропротекторы, содержащие желатин. Это могут быть желе, наваристые мясные и рыбные бульоны, особенно из рыб лососевых пород»,

— отметил Длин.

@dlinsergey

Мануальный терапевт подчеркнул, что для ускорения срастания костей необходимо, прежде всего, принимать витамин D, так как он способствует укреплению костей. Также к обязательным БАДам доктор отнес витамин K2, который является проводником для витамина D. Не стоит забывать о таких микроэлементах, как магний, цинк и селен — они участвуют в ускорении обмена веществ и метаболизма, способствуя ускоренному обновлению клеток и формированию кости.

«После трех недель, если хорошо сформировалась костная мозоль, нужно начать заниматься реабилитацией. В этом случае хорошо подойдет ЛФК пострадавшей конечности, чтобы восстановить ее подвижность, а также усилить микроциркуляцию, что еще быстрее сформирует восстановление всех функций в поврежденной зоне»,

— резюмировал Сергей.