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Почему появляется варус и чем он опасен 

Катерина Саломе 7 часов назад
Почему появляется варус и чем он опасен
Фото: depositphotos.com
Сегодня нередки случаи врожденных деформаций, которые могут доставлять человеку массу проблем. В беседе с корреспондентом «Рамблера» основатель сети клиник «Доктор Длин», невролог, мануальный терапевт — Сергей Длин рассказал об одном из таких недугов — о варусе.
Варус — общий термин для всех деформаций, вызывающих смещение стопы внутрь, внешне выглядит как косолапость. Проще говоря, это О-образное искривление ног. По словам эксперта, чаще всего это нарушение является наследственным. В некоторых случаях развитие варуса могут спровоцировать рахит, полиомелит, авитаминоз, хроническое поражение костей или ожирение.

«Так, у детей до 4-5 лет варусное положение ног в большинстве случаев является нормой. К 5-6 годам у малышей строение костей меняется, постепенно деформируясь во взрослый скелет, и варус переходит в норму или превращается в вальгус — Х-образное положение ног»,

— пояснил Сергей.
При этом Длин отмечает, что, если у ребенка наблюдается дефицит витамина D, варус может остаться с ним и после наступления пятилетнего возраста. В таком случае это будет нарушением в развитии.

«Поэтому очень с рождения давать детям витамин D в правильной дозировке»,

— подчеркнул невролог.
Мануальный терапевт рассказал, чем опасен варус. Игнорирование этой деформации чревато такими тяжелыми последствиями, как:
  • отеки ног,
  • повреждение сосудов,
  • варикозное расширение вен,
  • боль при ходьбе,
  • плоскостопие,
  • быстрая утомляемость,
  • инвалидность.

«Очень важно выявить это нарушение на ранних стадиях его развития и своевременно заняться лечением. В борьбе с варусом отлично помогут лечебный массаж, мягкие техники мануальной терапии, специальные упражнения ЛФК, а также индивидуально изготовленные ортопедические стельки. Лечение может занять год и более, но оно того стоит, ведь это повлияет на всю оставшуюся жизнь!»

— резюмировал Длин.
@dlinsergey
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