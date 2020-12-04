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Назван способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
Назван способ снизить риск сердечных заболеваний
Фото: Depositphotos / stevanovicigor
Ученые обнаружили, что замена красного мяса растительной пищей уменьшает риск развития ишемической болезни сердца. Соответствующие данные опубликованы в журнале BMJ.
Американские специалисты провели исследование с участием 43 272 человек со средним возрастом 53 года, которые в течение 30 лет предоставляли информацию о своем образе жизни, диете и состоянии здоровья. На момент начала эксперимента ни у кого из добровольцев не было сердечно-сосудистых заболеваний. За время наблюдения было зафиксировано 4 456 случаев ишемической болезни сердца, 1 860 из которых имели летальный исход.
Ученые проанализировали рацион питания участников исследования и исключили влияние других факторов риска сердечно — сосудистых заболеваний. Они пришли к выводу, что замена мяса на растительный белок, который содержится в орехах, бобовых, сое, снизил риск заболевания на 14 процентов.
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