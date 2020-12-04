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5 симптомов рака кишечника, которые проявляются в первую очередь 

Passion.ru 4 часа назад
5 первых симптомов рака кишечника
Фото: depositphotos.com
К сожалению, на ранних стадиях онкологические заболевания кишечника диагностировать сложно — данный тип рака практически никак не проявляет себя. По этой причине нельзя игнорировать тревожные звоночки, которые появляются в числе первых.
Как сообщает британский онлайн-портал Express, рак кишечника по мере развития может проявляться по-разному — очень многое зависит от его локализации, однако есть 5 общих признаков, которые считаются общими для всех типов данного типа онкологии. Первый из них — небольшое кровотечение при походе в туалет. Если вы в фекалиях заметите кровь или их цвет станет очень темным — это повод насторожиться. Если подобное повторяется регулярно, обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
Также стоит обратить внимание на изменение частоты походов в туалет: беспричинные и частые приступы диареи или запоров не могут появляться без причины. Еще один нехороший признак — ощущение неполного опорожнения прямой кишки после того, как вы посетили в туалет. Это довольно распространенное явление, если опухоль расположена в прямой кишке и мешает ее освобождению. Также о появлении новообразования могут свидетельствовать постоянные боли в животе. По мнению Национальной службы здравоохранения Британии, стойкие непрятные ощущения в нижней части брюшной полости, вздутие и дискомфорт могут быть признаком болезни в толстой или прямой кишке — стоит провериться, если приступы повторяются чаще и общее состояние ухудшается.
Все эти симптомы могут сопровождаться тошнотой или рвотой, а также патологическими процессами, если из-за того, что рак «прогрыз» дыру в кишке, фекалии начинают попадать в брюшную полость. Также важно отметить, что данные признаки не всегда свидетельствуют о раке, но это повод лишний раз провериться, чтобы не запустить болезнь, если она уже началась.
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