Сексолог рассказывает, что нередко пациенты самостоятельно начинают принимать без назначения врача таблетки-препараты группы ингибиторы фосфодиэстеразы пятого типа (ФДЭ-5), к которым как раз относятся «Виагра», «Сиалис», «Левитра», «Зидена» и другие. Но немногие знают, что они могут быть далеко не безобидны и даже опасны. Например, «Виагра» способна приводить к смертельным случаям при приеме с другими препаратами или вызывать нарушения зрения.