Сексолог рассказывает, что нередко пациенты самостоятельно начинают принимать без назначения врача таблетки-препараты группы ингибиторы фосфодиэстеразы пятого типа (ФДЭ-5), к которым как раз относятся «Виагра», «Сиалис», «Левитра», «Зидена» и другие. Но немногие знают, что они могут быть далеко не безобидны и даже опасны. Например, «Виагра» способна приводить к смертельным случаям при приеме с другими препаратами или вызывать нарушения зрения.
Злоупотребление препаратами ФДЭ-5 – это весьма опасные опыты на себе, предупреждает сексолог. Их может назначать только врач, поскольку при полноценной диагностике учитывается множество факторов, включая возможные сопутствующие заболевания.
Он также подчеркнул, что при передозировке в большинстве случаев требуется срочная госпитализация, иначе возможен смертельный исход.