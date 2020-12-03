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Женщина съела суши и несколько месяцев мучилась от галлюцинаций 

Lenta.ru 2 часа назад
Женщина съела суши и получила галлюцинации
Фото: Unsplash
34-летняя женщина несколько месяцев страдала от бессонницы, галлюцинаций и желудочных спазмов после того, как съела несвежую рыбу. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Американский врач Бернард Сюй (Bernard Hsu) рассказал на своем канале в YouTube, что женщина решила поужинать суши пятидневной давности, поскольку не ела целый день. Рыба показалась ей кисловатой, но это ее не остановило: она просто добавила побольше соевого соуса.
Вскоре женщину стали мучить бессонница и желудочные боли. Она жаловалась мужу на странные ощущения: ей казалось, будто в животе трепыхается рыба. Затем начались галлюцинации. Ее преследовало чувство, что по стенам и под ее кожей ползают насекомые.
Она многократно обращалась к врачам и дважды попадала в больницу, но прописанное лечение не помогало, а анализы крови и осмотры не выявили никаких болезней. Так продолжалось, пока медики не заподозрили, что женщина заражена кишечным паразитом. Анализ кала выявил следы широкого лентеца — ленточного червя, длина которого может достигать девяти метров.
Пациентке прописали противогельминтное лекарственное средство празиквантел. Чтобы избавиться от паразита, хватило единственной дозы. Женщина полностью выздоровела.
В январе сообщалось о жителе Калифорнии, извлекшем из себя полутораметрового бычьего цепня. Мужчина признался, что в течение нескольких лет каждый день ел суши, что могло привести к заражению.
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