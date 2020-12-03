Женщина съела суши и получила галлюцинации

34-летняя женщина несколько месяцев страдала от бессонницы, галлюцинаций и желудочных спазмов после того, как съела несвежую рыбу. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Американский врач Бернард Сюй (Bernard Hsu) рассказал на своем канале в YouTube, что женщина решила поужинать суши пятидневной давности, поскольку не ела целый день. Рыба показалась ей кисловатой, но это ее не остановило: она просто добавила побольше соевого соуса.

Вскоре женщину стали мучить бессонница и желудочные боли. Она жаловалась мужу на странные ощущения: ей казалось, будто в животе трепыхается рыба. Затем начались галлюцинации. Ее преследовало чувство, что по стенам и под ее кожей ползают насекомые.

Она многократно обращалась к врачам и дважды попадала в больницу, но прописанное лечение не помогало, а анализы крови и осмотры не выявили никаких болезней. Так продолжалось, пока медики не заподозрили, что женщина заражена кишечным паразитом. Анализ кала выявил следы широкого лентеца — ленточного червя, длина которого может достигать девяти метров.

Пациентке прописали противогельминтное лекарственное средство празиквантел. Чтобы избавиться от паразита, хватило единственной дозы. Женщина полностью выздоровела.