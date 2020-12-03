Метаболический синдром: как выявить и в чем опасность 

Метаболический синдром — это не отдельная болезнь, а совокупность нескольких факторов, опасных для здоровья, способных впоследствии спровоцировать серьезные недуги. Подробнее о том, как распознать данный синдром и в чем его главная опасность — в материале "Рамблера".

Повышенный уровень триглицеридов. В анализе крови их больше 1,7 ммоль/л

Пониженная концентрация "хорошего" холестерина

Большая талия (для мужчин — обхват более 102 см, для женщин — более 89 см)

Повышенное артериальное давление

Высокий уровень глюкозы в крови Ученые выделяют пять признаков, характеризующих метаболический синдром:

Как правило, достаточно наличия даже трех пунктов для того, чтобы врачи подтвердили метаболический синдром.

Зачастую он возникает вследствие следующих факторов: возраст, сахарный диабет, ожирение, этнос (у африканцев и латиноамериканцев синдром встречается чаще) и ряд других болезней.

По мнению экспертов, метаболический синдром является "смертельным квартетом". Во-первых, он способен сократить жизнь человека на 8-10 лет. Во-вторых, синдром чреват несколькими крайне опасными заболеваниями.

Так, при повреждении артерий сердца может возникнуть сердечная недостаточность и инфаркт. Накопившиеся в печени липиды нередко приводят к жировому гепатозу, который может перейти в цирроз. Высокий уровень триглицеридов и недостаток "хорошего" холестерина, в свою очередь, разрушает стенки артерий, что приводит к атеросклерозу. И это еще далеко не все болезни, которые грозят пациенту с метаболическим синдромом.

Именно поэтому врачи рекомендуют тщательно следить за своим здоровьем и весом и при любом беспокойстве обращаться за помощью к специалисту.