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Метаболический синдром: как выявить и в чем опасность 

Мира Маркина 4 часа назад
Метаболический синдром: как выявить и в чем опасность
Фото: depositphotos.com
Метаболический синдром — это не отдельная болезнь, а совокупность нескольких факторов, опасных для здоровья, способных впоследствии спровоцировать серьезные недуги. Подробнее о том, как распознать данный синдром и в чем его главная опасность — в материале "Рамблера".
Ученые выделяют пять признаков, характеризующих метаболический синдром:
  • Повышенный уровень триглицеридов. В анализе крови их больше 1,7 ммоль/л
  • Пониженная концентрация "хорошего" холестерина
  • Большая талия (для мужчин — обхват более 102 см, для женщин — более 89 см)
  • Повышенное артериальное давление
  • Высокий уровень глюкозы в крови
Как правило, достаточно наличия даже трех пунктов для того, чтобы врачи подтвердили метаболический синдром.
Зачастую он возникает вследствие следующих факторов: возраст, сахарный диабет, ожирение, этнос (у африканцев и латиноамериканцев синдром встречается чаще) и ряд других болезней.
По мнению экспертов, метаболический синдром является "смертельным квартетом". Во-первых, он способен сократить жизнь человека на 8-10 лет. Во-вторых, синдром чреват несколькими крайне опасными заболеваниями.
Так, при повреждении артерий сердца может возникнуть сердечная недостаточность и инфаркт. Накопившиеся в печени липиды нередко приводят к жировому гепатозу, который может перейти в цирроз. Высокий уровень триглицеридов и недостаток "хорошего" холестерина, в свою очередь, разрушает стенки артерий, что приводит к атеросклерозу. И это еще далеко не все болезни, которые грозят пациенту с метаболическим синдромом.
Именно поэтому врачи рекомендуют тщательно следить за своим здоровьем и весом и при любом беспокойстве обращаться за помощью к специалисту.
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