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Названы предвестники инфаркта 

РИА Новости и ещё 3 3 часа назад
Названы предвестники инфаркта
Фото: РИА Новости
Британские медики напомнили о том, что сердечный приступ — это не всегда резкие боли в области грудной клетки, пишет издание Express.
Сердечный приступ часто сопровождается рядом других признаков. Среди них отдающая в руку боль, головокружение, повышенное потоотделение, затрудненное дыхание, тошнота, тревожность и даже кашель.
Причина сердечного приступа — недостаточное количество крови, поступающей в сердце. Это создает дополнительную нагрузку на мышцы.
Как правило, представление о симптомах сердечного приступа у людей ограничивается сильной болью в груди, но в большинстве случаев признаков инфаркта намного больше и все они могут быть незначительными на первый взгляд.

"В некоторых случаях боли в груди может вообще не быть, особенно у женщин, пожилых людей и людей, страдающих диабетом",

— предупредили в Национальной службе здравоохранения Британии.
Сердечный приступ является признаком ишемической болезни сердца, при которых отложения жировых субстанций перекрывают кровоток внутри кровеносных сосудов. Чтобы снизить риск инфаркта, следует включить в рацион больше овощей и фруктов и заниматься спортом.
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