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Известная специя оказалась домашним лекарством от лишнего сахара и холестерина 

Профиль 8 часов назад
Специя оказалась лекарством от диабета и холестерина
Фото: depositphotos.com
Диабет второго типа появляется, когда поджелудочная железа перестает вырабатывать достаточно инсулина или организм не него просто не реагирует. На сегодняшний день лекарства от этого заболевания нет, а единственной эффективной терапией считается соблюдение диеты. Хотя фармрынок предлагает различные препараты для контроля сахара в крови, врачи настаивают на включении в рацион определенных продуктов, которые по своему действию не уступают медпрепаратам.
Одним из них является известная специя кардамон (Elettaria cardamomum). Обычно она используется в сладких и соленых блюдах. Приправу получают из семян растений, принадлежащих к семейству имбирных (Zingiberaceae). Существует два основных типа кардамона: черный и зеленый. Первый чаще всего встречается в Индии и Азии, а второй — в скандинавской и ближневосточной кухне, сообщает HealthLine.
Однако помимо кулинарии, зеленый кардамон часто используется в лечебных целях. В частности, ученые установили, что его антиоксиданты помогают снизить риск развития сахарного диабета.
Лабораторные исследования показали, что кардамон помогает регулировать уровни глюкозы и инсулина за счет ингибирования пищеварительных ферментов. Потеря их активности приводит к снижению скорости поглощения организмом крахмала, который разлагается на вредные углеводы.
Кроме того, специя может снижать кровяное давление. Было обнаружено, что всего три грамма приправы в день способны стабилизировать показатели уже через 12 недель регулярного приема.
Помимо этого, у участников эксперимента наблюдалось понижение в организме уровня «плохого» холестерина и триглицеридов. Исследования также показывают, что экстракт кардамона проявляет гепатопротекторные свойства у людей с повышенным уровнем липопротеинов низкой плотности и воспалением печени. Было установлено, что специя помогает защитить орган от повреждений, вызванных в том числе приемом антибиотиков.
Ранее Американская диабетическая ассоциация заявила, что занятия аэробикой — самый простой и полезный способ профилактики повышения уровня сахара в крови. Эти упражнения включают в себя повторяющиеся и непрерывные движения больших групп мышц.
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