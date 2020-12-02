Иногда сновидения могут стать отражением некоторых душевных проблем. «Рамблер» расскажет, какие ночные грезы могут свидетельствовать о биполярном аффективном расстройстве (БАР).

Это заболевание характеризуется резкими перепадами настроения в своей крайней форме. Маниакальные и депрессивные состояния сменяют друг друга обычно вне зависимости от внешних причин.

Депрессивная фаза сопровождается потерей интереса к чему бы то ни было, неспособностью получить удовольствие от ранее любимых вещей, значительной потерей веса, постоянной усталостью, чувством вины, иногда — ненавистью к себе.

Маниакальная фаза проявляется в эйфории, сильном нервном возбуждении, одержимости одной идеей, иногда — в повышенной раздражительности. Также пропадает потребность во сне, человек спит по четыре-пять часов. Интенсивность смены фаз зависит от конкретного типа биполярного расстройства.

Медикаменты, назначенные лечащим врачом, и психотерапия могут сгладить проявления биполярного расстройства, однако окончательно оно не лечится. Этот недуг распространен как среди знаменитостей, так и среди обычных людей.

Хотя сны у людей с БАР такие же экстремально яркие, как и у шизофреников, они в отличие от последних, могут их детально пересказать, буквально по ролям.

Во-первых, в маниакальной фазе человек часто переживает во сне чувство абсолютного счастья, полного блаженства. Например, он может видеть себя королем или суперзвездой, которого сопровождает толпа подданных или обожателей. Или пребывать в совершенно фантастических состояниях — например, гулять по кольцам Сатурна. Обычно такие сновидения насыщены красками и оттенками.