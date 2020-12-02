Развитие диабета связали с состоянием костного мозга 

В человеческом теле насчитывается 206 костей. Однако не менее важной частью является то, что находится глубоко внутри них. Речь идет о костном мозге. Его задача — восстанавливать поврежденные ткани. Он содержит стволовые клетки, которые могут превращаться в любой тип клеток в организме, включая кровяные. Ученые выяснили, как на развитие неизлечимой болезни влияет состояние костного мозга.

Профессор Университета Бристоля, исследователь Паоло Мадедду взялся за изучение связи между сахарным диабетом и костным мозгом. Используя мощные микроскопы и сканирующие аппараты, исследователи в настоящее время изучают кровеносную систему примерно у 150 человек, страдающих диабетом. Они надеются найти новые способы защиты клеток костного мозга от повреждений, вызванных заболеванием, сообщает British Heart Foundation.

Известно, что диабет постепенно приводит к повреждению кровеносных сосудов. Впоследствии это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В связи с этим ухудшается кровоток в костном мозге, что, в свою очередь, уменьшает количество стволовых клеток, которые он вырабатывает. Кроме того, снижается и способность организма к самовосстановлению. Таким образом, поддержание здоровья кровеносных сосудов и нормального функционирования костного мозга имеет важное значение для людей с диабетом.

Ранее «Профиль» писал, что ученые нашли новую опасность для диабетиков. При диабете второго типа поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина, либо клетки на него не реагируют. Так глюкоза «получает полную свободу действий»: ее уровень в крови повышается. Новое исследование показало, что 93% пациентов с таким диагнозом подвержены риску смертельного сердечного приступа в течение 10 лет.