Студентка помыла голову и навсегда оглохла 

Студентка воспользовалась новым шампунем и навсегда оглохла. Соответствующий материал публикует The Sun.

После мытья головы 21-летняя Лорин Шютте несколько месяцев страдала от боли в ушах, однако врачи игнорировали ее жалобы.

«На протяжении всех моих визитов врачам было все равно. Никто из них не был заинтересован в том, чтобы оказать мне помощь»,

— поделилась девушка.

В конце концов, по ее словам, один из специалистов предположил, что причиной возникшей проблемы является неправильно подобранный шампунь.

В октябре 2019 года, девушка проснулась в агонии и была доставлена в больницу. Там ей заявили, что она оглохла на левое ухо. Героине материала пришлось установить слуховой аппарат, а через некоторое время ей стало трудно слышать и правым ухом.

Шютте до сих пор не назвали точную причину потери слуха. «Я потеряла слух в одночасье, а клиники просто продолжают отменять мои записи, пока я нахожусь в полном неведении», — отметила пострадавшая.

Ее прием к специалисту переносился четыре раза из-за пандемии коронавируса: теперь девушка должна посетить врача в январе 2021 года, спустя 15 месяцев после того, как она лишилась слуха.

К настоящему моменту студентка научилась читать по губам. Однако этот навык оказался бессмысленным, поскольку в общественных местах необходимо носить маски.