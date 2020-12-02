Раскрыт секрет непобедимости рака 

Австралийские ученые раскрыли ранее неизвестный механизм, позволяющий узнать секрет, каким образом раковым клеткам удается восстанавливать свою ДНК и становиться непобедимыми для стандартного лечения. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Cell Biology.

Важную роль в механизме защиты играет белок актин, который создает нитевые компоненты цитоскелета клетки, называемые микрофиламентами. Исследователи выяснили, что актин выполняет и другую функцию, контролируя процессы, происходящие внутри ядра, где хранится генетический материал.

В раковых клетках репликация (копирование) ДНК при делении клеток подвержена сбоям, и ученые используют эту уязвимость, нацеливая на них химотерапевтические препараты, которые нарушают процесс деления. Однако в новой работе исследователи выяснили, что актиновые нити изменяют форму ядра, усиливая процесс восстановления ДНК и перезапуская процесс репликации. При этом раковые клетки становятся неуязвимыми к лекарственным препаратам.

Поврежденная ДНК скользит вдоль микрофиламентов и попадает в ту область ядра, где процесс восстановления происходит наиболее эффективно. Препараты, которые направлены против этого механизма, способны убить раковые клетки, которые уже испытывают сложности с репликацией. Кроме того, они повысят эффективность химиотерапии.