Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала результат

Мать американской девочки Луны Феннер , которая стала известна из-за гигантского родимого пятна на лице, показала в Instagram , как проходит заживление тканей после серии операций.

На фотографии видно, что "пятно Бэтмена" на лице ребенка уменьшилось, а кожа на лбу заживает.

По словам матери, на левой ноге девочки есть отметина — место, откуда взяли кожу для трансплантата. Такую же процедуру проделали и с правой ногой — оттуда восемь месяцев назад взяли кожу для носа.

В беседе с " АиФ-Юг " Кэрол Феннер рассказала, что вместе с дочерью вернется домой 9 декабря. С Луной сейчас все в порядке — она восстанавливается после операции.

@luna.love.hope

По словам исполнительного директора краснодарской клиники ФДТ Андрея Алексуткина, дата следующей операции пока неизвестна — ее назначат, когда мать и дочь снова приедут в Россию.

У Луны Феннер диагностировали меланоцитарный невус, покрывающий почти все лицо. Девочка полностью здорова, но врачи опасались, что родимое пятно перерастет в меланому. В США лечение предполагало 80 операций стоимостью более 400 тысяч долларов. Краснодарские врачи предложили более щадящий метод. В прошлом году мать и дочь прилетели в Россию, с тех пор Луна перенесла уже несколько операций.