Врач рассказал о разрушительном влиянии стресса

Один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале и доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал в Instagram о том, как стресс способен оказывать разрушительное влияние на иммунитет человека.

Врач подчеркнул, что иммунная и нервная системы находятся в постоянном взаимодействии. При этом легкий стресс приносит определенную пользу. «Организм словно получает сигнал готовиться к какому-то испытанию — и на это ему выделяются дополнительные ресурсы. При этом клетки иммунной системы размножаются более активно, вырабатывается больше антител», — объяснил Продеус.

Доктор сообщил, что такой принцип работы иммунной системы объясняется эволюционно. По его словам, для наших предков стресс означал встречу с хищником и возможную травму или попадание в неблагоприятные условия. Например, переохлаждение.

Однако сильный, затяжной или хронический стресс, с которым люди сталкиваются сегодня, способен разрушить иммунитет. По словам Продеуса, такое состояние называется дистрессом. «При этом происходит прямо противоположное: иммунная система не активируется, а, напротив, угнетается, страдают и другие функции организма, необходимые для нормальной жизнедеятельности», — уточнил специалист.

Он отметил, что такое состояние разрушает здоровье человека. «Например, можно повстречаться с вирусом, который в нормальном состоянии наш иммунитет "пережевал бы и выплюнул", и заболеть, да еще и получить осложнения в виде бактериальной инфекции», — проиллюстрировал свою мысль доктор. Кроме того, при дистрессе падает активность «особых лимфоцитов», которые уничтожают постоянно образующиеся в организме дефектные клетки, в том числе раковые.

Ранее ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева призналась, что скучает по своему соведущему Герману Гандельману, застрявшему в Израиле из-за коронавируса. Телеврач также выразила надежду на то, что встретится с Гандельманом в новогодних программах.