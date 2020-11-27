Киста в горле: почему появляется и чем она опасна 

Киста, образовавшаяся в горле, крайне неприятный симптом, который не только подчас мешает прежнему образу жизни, но и наталкивает на мысль, — а не является ли киста злокачественной опухолью. Подробнее о том, почему она появляется и чем опасна на самом деле — в материале "Рамблера".

Чаще всего кисты образуются в небной миндалине после тонзилитта или других недугов, затрагивающих горло. Киста увеличивается в размерах постепенно с развитием заболевания. Если вы обнаружили в горле неизвестное новообразование, следует немедленно обратиться к врачу.

Однако медики спешат успокоить: кисты в горле крайне редко превращаются в злокачественные опухоли.

Новообразование может появиться не только на фоне болезни, но и из-за генетической предрасположенности. Другая причина — проблемы с носовым дыханием.

У пациента, заподозрившего у себя кисту, врач в первую очередь спросит, когда она проявилась. Вот почему очень важно обращать внимание на новообразование при первых же симптомах: сухость в горле, ощущение комка и инородного тела. Порой бывает так, что в повседневной жизни ничего не беспокоит, но во время глотка больной чувствует непривычный дискомфорт. Чтобы увидеть кисту, достаточно встать перед зеркалом, открыть рот и посветить фонариком.

Удаление кисты происходит разными способами, в зависимости от того, насколько своевременно пациент обратился к врачу. Несмотря на то, что киста в горле почти всегда доброкачественная, медики рекомендуют не затягивать с походом к специалисту.