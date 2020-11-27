Как распознать синдром Мюнхгаузена

Синдром Мюнхгаузена — это симулятивное заболевание, при котором пациент симулирует симптомы той или иной болезни, пытаясь убедить окружающих в том, что он действительно нездоров.

Чтобы ложь звучала более убедительно, человек может намеренно причинять себе боль и даже подделывать анализы. Не стоит путать синдром Мюнхгаузена с ипохондрией — во втором случае человек действительно беспокоится о себе, в первом — пациентам крайне важно вызвать беспокойство у окружающих. Как распознать данное расстройство и избавиться от манипуляций? Разбирался "Рамблер".

Симптомы проявляются, когда никто не видит

Человек во всех красках описывает, как мучился от боли в пояснице или судорог еще вчера вечером. При этом сегодня он выглядит совершенно здоровым. И такой сценарий повторяется из раза в раз.

Пациент постоянно недоволен врачами

Он обошел уже десяток клиник, но ни один медик его не устроил. "Больной" уверен, что никто не может оказать ему необходимую помощь.

Обширные познания в медицине

Человек крайне красноречиво жонглирует медицинскими терминами и подробно рассказывает о болезнях, будто сам только окончил медицинский университет.

Лечение не приносит результатов

Даже спустя продолжительно время лечение не вызывает улучшение самочувствия, что заставляет заподозрить пациента в невыполнении врачебных рекомендаций.

Противоречивая история болезни

Больной жалуется на ряд симптомов, но при осмотре и изучении анализов у пациента не обнаруживается никаких проблем со здоровьем.