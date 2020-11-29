Как узнать о серьезных болезнях по коже

Проблемы со здоровьем всегда отражаются на нашем внешнем виде. И именно кожа обычно сигнализирует о них лучше всего. «Рамблер» расскажет о кожных симптомах, которые говорят о серьезных болезнях.

Наша кожа — это полноценный орган, который дополняет и дублирует функции разных внутренних систем. Она активно участвует в процессе дыхания, выведения, обмене веществ. Именно поэтому она оперативно сигнализирует о проблемах внутренних органов.

Кожные симптомы серьезных заболеваний

Желтоватый оттенок кожи предупреждает о возможном застое желчи и воспалительных процессах в печени. При заболеваниях легких и бронхов, а также при анемии, связанной с дефицитом железа, может появиться молочная бледность.

«Мраморная» кожа (бледная с синеватыми прожилками) говорит о хрупкости сосудов, недостатке в организме витаминов С и Е. При невротических расстройствах кожа становится лоснящейся.

Появление крупных красных прыщей — это проявление интоксикации. Скорее всего, у вас проблемы с ЖКТ, либо переизбыток мужских гормонов.

Когда кожа реагирует на переизбыток в организме шлаков и токсинов, она становится бугристой с неровным цветом. В случае развития диабета и эндокринных нарушений кожа становится вялой и дряблой.

Сухая кожа на локтях — знак общего снижения иммунитета и авитаминоза, особенно нехватки витамина А и группы В. При почечных заболеваниях появляются бледность, рыхловатость и отечность.