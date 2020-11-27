Чем опасно низкое содержание рутина

Для поддержания активной жизнедеятельности и здоровья необходимо поддерживать витаминный баланс. «Рамблер» расскажет, почему организму так важно получать достаточное количество рутина, который также называется витамином Р.
Витамин Р (рутин) — это природное соединение, объединяющее группу биологически активных веществ под названием флавоноиды. Его открыл американский биохимик венгерского происхождения Альберт Сент-Дьерди в 1936 году. Ему удалось выделить из лимонной кожуры некое вещество, действие которого положительно сказывалось на больных геморрагическим диатезом и на морских свинках, зараженных цингой. Название элемента произошло от первой буквы термина «permeability», что в переводе означает проницаемость, так как именно снижение проницаемости сосудов и является основополагающей характеристикой для витамина Р.
Витамин Р относится к веществам, которые организм человека не способен вырабатывать сам. Поэтому он представляет для него особую ценность. Рутин сдерживает выработку гистамина и серотонина, обладает противоотечным и обезболивающим действием. Этот витамин применяют для лечения таких заболеваний как:
- расширение вен,
- геморрой,
- трофические язвы,
- ревматические заболевания,
- маточные кровотечения у беременных,
- выкидыши,
- аллергии,
- бронхиальная астма.
Витамин Р, также, участвует в желчеобразовании, помогает регулировать суточную норму выделения мочи и деликатно стимулирует функцию коры надпочечников.
Особая нехватка рутина наблюдается в зимний и весенний периоды, когда в рационе человека длительное время могут отсутствовать свежие овощи, фрукты и ягоды. Недостаток витамина Р проявляется в организме следующим образом:
- капилляры становятся хрупкими,
- под кожей происходят кровоизлияния, носящие точечный характер,
- появляются маленькие синячки,
- ощущается боль в ногах и плечах,
- появляется общая слабость и недомогание,
- чрезмерное выпадение волос,
- пародонтоз,
- появление угревой сыпи.