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Какие болезни возникают из-за низкого содержание рутина 

Катерина Саломе 16 часов назад
Чем опасно низкое содержание рутина
Фото: depositphotos.com
Для поддержания активной жизнедеятельности и здоровья необходимо поддерживать витаминный баланс. «Рамблер» расскажет, почему организму так важно получать достаточное количество рутина, который также называется витамином Р.
Витамин Р (рутин) — это природное соединение, объединяющее группу биологически активных веществ под названием флавоноиды. Его открыл американский биохимик венгерского происхождения Альберт Сент-Дьерди в 1936 году. Ему удалось выделить из лимонной кожуры некое вещество, действие которого положительно сказывалось на больных геморрагическим диатезом и на морских свинках, зараженных цингой. Название элемента произошло от первой буквы термина «permeability», что в переводе означает проницаемость, так как именно снижение проницаемости сосудов и является основополагающей характеристикой для витамина Р.
Витамин Р относится к веществам, которые организм человека не способен вырабатывать сам. Поэтому он представляет для него особую ценность. Рутин сдерживает выработку гистамина и серотонина, обладает противоотечным и обезболивающим действием. Этот витамин применяют для лечения таких заболеваний как:
  • расширение вен,
  • геморрой,
  • трофические язвы,
  • ревматические заболевания,
  • маточные кровотечения у беременных,
  • выкидыши,
  • аллергии,
  • бронхиальная астма.
Витамин Р, также, участвует в желчеобразовании, помогает регулировать суточную норму выделения мочи и деликатно стимулирует функцию коры надпочечников.
Особая нехватка рутина наблюдается в зимний и весенний периоды, когда в рационе человека длительное время могут отсутствовать свежие овощи, фрукты и ягоды. Недостаток витамина Р проявляется в организме следующим образом:
  • капилляры становятся хрупкими,
  • под кожей происходят кровоизлияния, носящие точечный характер,
  • появляются маленькие синячки,
  • ощущается боль в ногах и плечах,
  • появляется общая слабость и недомогание,
  • чрезмерное выпадение волос,
  • пародонтоз,
  • появление угревой сыпи.
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