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Создан эффективный способ борьбы с последней стадией рака 

Lenta.ru 3 часа назад
Создан метод борьбы с последней стадией рака
Фото: depositphotos.com
Ученые Университета Эмори и Кейсовского университета Западного резервного района в США создали новый эффективный способ доставки молекулярных «бомб» в метастатические раковые клетки, которые начинают появляться в последней стадии роста раковой опухоли. Специалисты модернизировали аденовирусы, сделав их неуловимыми для иммунной системы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine.
Онколитические вирусы используются для уничтожения раковых клеток, и в 2015 году FDA одобрило вирус против меланомы. В то же время при метастатическом раке такой метод становится неэффективным из-за того, что иммунная система быстро уничтожает вирусы, введенные в кровь. Модифицированный аденовирус Ad5-3M не вызывает массивной воспалительной реакции, поэтому он способен распространиться по всему организму, выискивая клетки метастазов.
Изменения были внедрены в аденовирус в трех местах, чтобы минимизировать взаимодействие вируса с определенными факторами крови. Так, искусственные мутации затрагивают ту часть аденовируса, что взаимодействует с иммуноглобулином М. Это предотвращает инактивацию вируса и его захват макрофагами печени. Также была добавлена последовательность, направляющая Ad5-3M на опухолевые клетки.
При введении мышам высоких доз стандартного аденовируса наблюдались повреждение печени и смерть в течение нескольких дней, а модифицированный вирус оказался безопаснее. Исчезновение опухолей и увеличение продолжительности жизни наблюдались у 35 процентов подопытных мышей.
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