Найдена связь между цветом глаз и болезнями

Ученые из Медицинской школы при Университете Колорадо нашли связь между цветом глаз человека и его предрасположенностью к определенным болезням. Об этом пишет издание Freundin.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что люди с темно-карими и черными глазами имеют предрасположенность к проблемам с кровью, дыханием и обменом веществ. Вместе с тем они имеют низкий риск заболеть раком кожи или глаз, поскольку их глаза защищены от ультрафиолетовых лучей. Кроме того, такие люди имеют низкий болевой порог.

Обладатели зеленого цвета глаз наоборот имеют высокий болевой порог и практически не страдают депрессией. У людей с голубыми глазами повышена чувствительность к ультрафиолету, а также склонны к алкогольной зависимости.

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