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Назван опасный «ночной» симптом дефицита витамина D 

РИА Новости и ещё 7 4 часа назад
Назван опасный «ночной» симптом дефицита витамина D
Фото: depositphotos.com
Дефицит витамина D в организме можно распознать по заметному размягчению костей, при этом его нехватка может привести к болям по ночам. Об этом со ссылкой на британских медиков сообщает издание Express.
На ранних этапах недуг может развиваться без проявления симптомов. Обнаружить его можно только с помощью рентгена или диагностических исследований.
При нехватке витамина D наблюдается тупая ноющая боль в области таза, пояснице, ногах, бедрах и ребрах. Боль способна усиливаться по ночам или же при надавливании на кости.
Эксперты предостерегают, что патология опасна для людей пожилого возраста, так как становится причиной переломов и является причиной остеопороза. Для предотвращения дефицита витамина D необходим его ежедневный профилактический прием. Правильное его применение обеспечит плотность костям.
Ранее стало известно, что за уровнем витамина D нужно следить для повышения сопротивляемости организма и снижения риска заразиться коронавирусом, поскольку этот витамин интенсивно стимулирует иммунную систему.
Витамин D — группа биологически активных веществ. Главное назначение витамина D в организме человека — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике. Согласно ряду клинических исследований, хронический дефицит витамина D у детей раннего возраста связан с высоким риском развития у них в будущем различных заболеваний: сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных заболеваний, онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, псориаза, атопических заболеваний, воспалительных заболеваний кишечника.
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