Ученые выяснили, откуда придет следующая пандемия

Ученые выяснили, откуда может прийти следующая пандемия, сообщает Medicalxpress.

Международная группа исследователей проанализировала экологические, социальные и экономические факторы, которые могут повлиять на распространение заболеваний, в том числе центральное воздушное сообщение. Они выявили и обозначили на карте области, где взаимодействие между дикой природой и человеком пересекается со слабостью системы здравоохранения и перенаселенными городами. Так, в зоне наибольшего риска оказались регионы Африки к югу от Сахары, Южная Азия и Юговосточная Азия, а также западное побережье Латинской Америки.

Руководитель группы исследователей, доктор Майкл Уолш отметил, что хотя страны с высоким уровнем дохода не так широко представлены в зоне наибольшего риска из-за лучшей инфраструктуры здравоохранения, они тем не менее требуют пристального внимания из-за чрезвычайно высокого антропогенного фактора, влияющего на дикую природу.

"С помощью полученных данных люди смогут разрабатывать системы, включающие улучшение инфраструктуры здравоохранения, безопасное животноводство, сохранение среды обитания диких животных, а также контроль перемещений через крупные транспортные узлы для предотвращения следующей пандемии",

— подчеркнул Уолш.