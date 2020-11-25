Сомнолог предупредила о смертельной опасности храпа 

Невролог и сомнолог Елена Царева предупредила, что храп — это болезнь, с которой необходимо обращаться к специалистам. Храп в сочетании с апноэ — остановкой дыхания во сне — может быть опасен для жизни. Врач уточнила, что 40% населения мира страдают этим нарушением.

Невролог предостерегла людей, у которых часто во сне дергается нога, это может быть предвестником серьезного заболевания. У девушек причиной подергивания может быть пониженный уровень железа или низкая функция щитовидной железы. Подергивание ноги во сне занимает пятое место среди причин бессонницы.

Для крепкого и здорового сна необходимо соблюдать несколько правил, считает сомнолог. Не общаться на неприятные темы, убирать гаджеты и не смотреть новости.