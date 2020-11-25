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Сомнолог предупредила о смертельной опасности храпа 

Слово и Дело 1 час назад
Сомнолог предупредила о смертельной опасности храпа
Фото: Слово и Дело
Невролог и сомнолог Елена Царева предупредила, что храп — это болезнь, с которой необходимо обращаться к специалистам. Храп в сочетании с апноэ — остановкой дыхания во сне — может быть опасен для жизни. Врач уточнила, что 40% населения мира страдают этим нарушением.
Невролог предостерегла людей, у которых часто во сне дергается нога, это может быть предвестником серьезного заболевания. У девушек причиной подергивания может быть пониженный уровень железа или низкая функция щитовидной железы. Подергивание ноги во сне занимает пятое место среди причин бессонницы.
Для крепкого и здорового сна необходимо соблюдать несколько правил, считает сомнолог. Не общаться на неприятные темы, убирать гаджеты и не смотреть новости.
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