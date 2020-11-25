Аптеки России оказались без противовирусных лекарств 

Нехватка противовирусных препаратов наблюдается во многих российских аптеках. Хуже всего обстоит ситуация на Камчатке и в Мурманской области. Это выяснили в Общероссийском народном фронте (ОНФ) в ходе мониторинга, сообщает РИА Новости

Активисты организации проверяли в том числе наличие в продаже лекарств, содержащих действующие вещества гидроксихлорохин, фавипиравир, умифеновир и рекомбинантный интерферон. Это медикаменты используются в профилактике и лечении COVID-19. Согласно полученным данным, этих позиций нет в 66 процентах аптечных пунктов Мурманской области, в 63 процентах в Камчатском крае и в 58 процентах в Карачево-Черкессии.

В целом по стране препараты с гидроксихлорохином отсутствуют в 70,1 процента аптек. Одобренный Минздравом первый препарат от коронавирусной инфекции «Фавипиравир» не найден в 80,8 процентах аптек. Гормональных противовоспалительных препаратов с метилпреднизолоном нет в наличии в каждом четвертом российском аптечном пункте.

Наихудшая представленность пероральных антикоагулянтов с действующими веществами ривароксабан и апиксабан наблюдается в Вологодской области и Чечне (отсутствует в 88 процентах аптек), а также Магаданской области (84 процента). Антибиотиков с азитромицином, левофлоксацином, кларитромицином нет в 64 процентах аптек Пензенской области, в каждом третьем аптечном пункте в Алтайском крае и каждом четвертом в Ингушетии.