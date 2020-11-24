В каких еще случаях можно потерять обоняние 

Одним из главных симптомов коронавируса является потеря обоняния (аносмия). Однако, если вы не чувствуете запахов и вкусов, не спешите бить тревогу, этот признак может говорить и о других болезнях. «Рамблер» сообщает, о каких.

Простудные заболевания

Аносмия может возникнуть при обычном ОРВИ, гриппе и простуде. Как правило, потеря обоняния происходит из-за заложенности носа при сильном насморке. При ОРВИ обоняние восстанавливается гораздо быстрее, чем при коронавирусе. Как правило, на это уходит 2-3 дня.

Хронические заболевания

При обострении хронического гайморита или ринита может пропадать обоняние. Это также происходит из-за воспалительных процессов в носовой полости, а вкусы и запахи возвращаются после устранения заболевания.

Бытовые причины

Аносмия появляется у людей, которые ранее сталкивались с травмами костей или тканей в носу. Эти повреждения могут спровоцировать потерю обоняния. Кроме того, многие люди перестают временно чувствовать запахи и вкусы после того, как вдохнули пары бытовой химии. В некоторых случаях у человека запах хлорки смешивается с другими, а других обоняние просто пропадает.