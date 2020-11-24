Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Стопкоронавирус.рф

В каких еще случаях можно потерять обоняние 

Елизавета Назарова 1 час назад
В каких еще случаях можно потерять обоняние
Фото: depositphotos.com
Одним из главных симптомов коронавируса является потеря обоняния (аносмия). Однако, если вы не чувствуете запахов и вкусов, не спешите бить тревогу, этот признак может говорить и о других болезнях. «Рамблер» сообщает, о каких.

Простудные заболевания

Аносмия может возникнуть при обычном ОРВИ, гриппе и простуде. Как правило, потеря обоняния происходит из-за заложенности носа при сильном насморке. При ОРВИ обоняние восстанавливается гораздо быстрее, чем при коронавирусе. Как правило, на это уходит 2-3 дня.

Хронические заболевания

При обострении хронического гайморита или ринита может пропадать обоняние. Это также происходит из-за воспалительных процессов в носовой полости, а вкусы и запахи возвращаются после устранения заболевания.

Бытовые причины

Аносмия появляется у людей, которые ранее сталкивались с травмами костей или тканей в носу. Эти повреждения могут спровоцировать потерю обоняния. Кроме того, многие люди перестают временно чувствовать запахи и вкусы после того, как вдохнули пары бытовой химии. В некоторых случаях у человека запах хлорки смешивается с другими, а других обоняние просто пропадает.
Видео дня. 5 признаков, что вам не хватает железа
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Видео
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Почему возникает вздутие живота
06:12
Почему возникает вздутие живота
ЗОЖ
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Природные средства, разжижающие кровь
03:15
Природные средства, разжижающие кровь
ЗОЖ Народная медицина
Почему появляются трещины на пятках
06:13
Почему появляются трещины на пятках
ЗОЖ
5 причин возникновения стоматита
02:46
5 причин возникновения стоматита
Народная медицина
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
00:30
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
Коронавирус
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение